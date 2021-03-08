Президент "Олимпика" заявил о системной проблеме судейства в УПЛ

"Не вижу ни смысла, ни необходимости как-либо оправдываться перед этим деятелем, отстроившим в украинском футболе пирамиду судейской управляемой вседозволенности. Но считаю своим долгом принести извинения всем, кто, живя футболом, все же стремится избегать столь жестких и нелицеприятных высказываний, тем более - на широкую публику", - отметил президент "Олимпика".

В то же время Гельзин отметил, что не намерен отрекаться от сути изложенного. По его мнению, в украинский футбол вернулся беспредел.

"Для меня не так уж важно - работают ли судьи в угоду какой-либо одной отдельно взятой команде, либо карают нас, своих жертв, по жребию или по озарению синьора Лучи. Главное - беспредел вернулся! Это очевидно всем - футболистам и тренерам, журналистам и болельщикам, тем специалистам и экспертам, чье око не замылено раболепной преданностью и заискиваниями перед устроителями настоящего футбольного насилия", - добавил Гельзин

По его словам, только в текущем сезоне "на крик отчаяния" из-за несправедливого судейства вынужденно срывались - владелец "Агробизнеса" Олег Собуцкий, впоследствии пожизненно дисквалифицированный; президент "Динамо" Игорь Суркис, одним из первых заявивший о системном характере проблемы; Александр Поворознюк, уже подумывающий об уходе из "Ингульца".

"По моему глубокому убеждению, до определенной поры не столь очевидно было иное - нам, представителям футбольных команд, вне зависимости от клубной принадлежности и внутриклубного ранга, не оставляют иного выбора, каждого из нас откровенно и недвусмысленно провоцируют, раз за разом подталкивая к эмоциональным выплескам", - убежден он.

Президент "Олимпика" считает, что системность беспредела достигла черты, угрожающей самому существованию футбола Украины, и не только профессионального.

"Те, кто все эти годы вкладывал в него свои души, инвестировал средства, постепенно осознают глубину проблемы. Уверен, за этим пониманием непременно последуют и действия! Разумеется, выверенные как по своей сути, так и по изяществу формы", - резюмирует Гельзин.