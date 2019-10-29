ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президент схвалив закон про матеріальну відповідальність військових

Новини » Політика    29.10.2019 - 11:12
Президент схвалив закон про матеріальну відповідальність військових
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон визначає підстави та умови притягнення до матеріальної відповідальності військовослужбовців

Законопроект №1225 "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців і деяких інших осіб" у вівторок, 29 жовтня, підписав глава держави Володимир Зеленський. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Президент схвалив закон про матеріальну відповідальність військових

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Закон, зокрема, визначає підстави та умови притягнення до матеріальної відповідальності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, винних у нанесенні прямої дійсної шкоди шляхом знищення, пошкодження, створення нестачі, розкрадання або незаконного використання військового і іншого майна, погіршення або зниження його цінності, здійснення надлишкових виплат при виконанні обов'язків військової служби або службових обов'язків, а також порядок відшкодування такої шкоди.

Дія акту поширюється на військових при виконанні ними обов'язків військової служби, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, а також осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів спеціального призначення, Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, сил цивільної захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков схвалив документ 9 жовтня і передав його на підпис Зеленському.

Даний закон Рада прийняла в другому читанні 3 жовтня 276 голосами. А за основу ВР прийняла документ 20 вересня, за проект тоді проголосували 306 народних депутатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту прийняти закон про матеріальну відповідальність військовослужбовців у другому читанні.

Зеленський провів кадрові зміни в НКРЕКП Опубліковано закон про прозорість власності провайдерів
Новини України Володимир ЗеленськийвійськовіЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся