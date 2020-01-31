Президент одобрил ратификацию межправительственного договора с Турцией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0018 "О ратификации соглашения о сотрудничестве в сфере развития между правительством Украины и правительством Турецкой республики". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

В пояснительной записке к документу указано, что этот закон позволит реализовать положения соглашения и создаст организационно-правовые основы сотрудничества между правительствами стран в области развития, будет способствовать внедрению проектов (программ) технического (в форме передачи ноу-хау, подготовки кадров, консультирования и предоставления услуг, поставки оборудования и материалов, внедрения новых технологий, необходимых для успешного выполнения проектов или программ) и финансового (в форме грантов для финансирования поставок товаров, оборудования и материалов, а также выполнения работ и оказания услуг, необходимых для успешного выполнения проектов или программ) сотрудничества, направленного на поддержку устойчивого развития и взаимодействия в обеспечении гуманитарной помощи.

Так, согласно статье 7 соглашения, некоторые товары, оборудование, материалы, финансовые ресурсы, работы и услуги и т.д. будут освобождаться от уплаты налоговых и таможенных сборов.

Напомним, Верховная рада Украины 14 января одобрила ратификации соглашений с Сингапуром, Грузией, Турцией и Бразилией.

Как писало РБК-Украина, 23 января представители Министерства обороны Украины и Директората оборонной промышленности Турции подписали межправительственный протокол о дальнейших шагах по реализации совместных проектов в области вооружения и военной техники.