Президент одобрил бюджет чрезвычайной ситуации

Президент Владимир Зеленский одобрил изменения в государственный бюджет-2020 в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Доходы и расходы

Доходы государственного бюджета сокращены на 11% - до 975,8 млрд гривен, расходы выросли на 7% (на 82,4 млрд) до 1,266 трлн гривен. При этом поступления от сборов налогов сократятся на 143 млрд гривен за счет снижения внутренних налогов и НДС с импорта.

Расходная часть больше всего выросла за счет статьи о создании Фонда борьбы с COVID-19, который составит 64,67 млрд гривен. Средства из этого фонда направят на закупку товаров, работ и услуг, в том числе медицинских; дополнительные выплаты медицинским работникам; выплаты отдельным категориям работников, которые обеспечивают жизнедеятельность населения; помощь пожилым украинцам и семьям умерших от COVID-19 медицинских работников; трансферт Пенсионному фонду и помощь Фонду соцстрахования.

Дефицит

В документе заложено увеличение дефицита более чем в три раза - до 298,4 млрд гривен. Погашать же его планируют за счет займов на сумму 296,7 млрд гривен, а также поступлениями от приватизации - 0,5 млрд гривен.

Последняя цифра означает фактический отказ от масштабной приватизации в 2020 году, поскольку в бюджете-2020 были заложены доходы от приватизации на уровне 12 млрд гривен.

Медицина

Расходы на Национальную службу здоровья выросли на 15,8 млрд гривен для закупки товаров, работ и услуг, в том числе по программе медицинских гарантий.

Пенсии

Расходы Пенсионного фонда Украины выросли на 29,7 млрд гривен, поскольку на период карантина запланированы доплаты по 1 000 гривен пенсионерам, чьи пенсии меньше 5 000 гривен.

Расходы Министерства социальной политики увеличили на 19,5 млрд гривен на поддержку украинцев, которые потеряли работу из-за карантина.

Наиболее пострадавшие статьи расходов

Для финансирования мер по борьбе с коронавирусом и увеличения выплаты сокращено финансирование ряда статей расходов. В частности, на 8,2 млрд гривен сокращены расходы на льготы и субсидии, 2,6 млрд гривен потерял Фонд регионального развития, на 2,3 млрд гривен урезано финансирование культуры и спорта, на 2,1 млрд гривен - субвенция территориальным общинам, на 1,6 млрд гривен - Фонд энергоэффективности, на 1,55 млрд гривен - субвенция учителям.

Кроме того, 1,2 млрд гривен взяли из средств на перепись населения, еще по 1 млрд гривен - из средств на местные выборы и образование.

Стоит подчеркнуть, что расходы на армию и военных не пострадали, на правительственный проект "Большая стройка" остаются заложенными 72 млрд гривен.

Напомним, председатель фракции СН Давид Арахамия заявил, что в государственный бюджет вернется до 40% средств Фонда борьбы с коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, 13 апреля ВР приняла за основу и в целом доработанный законопроект об изменениях в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом.