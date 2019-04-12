Президент звинуватив прокурора Кулика у роботі на Коломойського

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Зі слів Порошенка, Кулик під час поїздки в Ізраїль зустрічався з оточенням Коломойського

Президент України Петро Порошенко звинуватив прокурора Костянтина Кулика у зраді присязі та закону України, а також роботі на олігарха Ігоря Коломойського. Про це він заявив у ефірі програми "Право на владу", передає РБК-Україна.

Порошенко стверджує, що Кулик під час своєї поїздки в Ізраїль зустрічався з оточенням Коломойського та отримав від нього наказ.

"Маємо обґрунтовану інформацію, що пан Кулик під час своєї поїздки в Ізраїль зустрічався з оточенням власника цього каналу пана Коломойського. Саме від нього пан Кулик отримав наказ. Саме там він прийняв рішення зрадити присязі і закону", - заявив Порошенко.

Зі слів президента, після повернення до Києва Кулик вирішив полетіти до Відня, де зустрівся зі ще одним юристом Коломойського, і там йому написали текст, "з яким він прилетів до Києва".

Порошенко підкреслив, що Кулик наразі є тільки політичною фігурою.

"Я наголошую, що ніяких правових підстав в діях пана Кулика немає і не було. Наскільки я розумію з рапорта, він виведений за межі слідчої групи. Йому заборонено від імені групи вчиняти будь-які дії. Йому заборонено в тому числі без дозволу розголошувати таємницю слідства. Те, що він прийняв це рішення, це ознає, що він зараз вже не є слідчим, не є прокурором, а є політичною фігурою", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше прокурор Генеральної прокуратури Костянтин Кулик заявив, що в розслідування справи про продаж групи компаній "Український медіа холдинг" бізнесменові Сергію Курченку особисто втручалися президент Петро Порошенко, а також заступник голови Адміністрації Олексій Філатов.

