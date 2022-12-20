Президент Німеччини закликав главу Китаю вплинути на Путіна

"Попросив Сі використати свій вплив на Росію та вплинути на Путіна в цьому сенсі", йдеться у заяві Штайнмаєра.

Німецький президент також підкреслив "спільний інтерес Китаю та Європи в припиненні війни" за умови виведення російських військ та подякував главі Китаю "за чітке неприйняття ядерних загроз з боку Росії".

Штайнмаєр

"Путін принципово прорахувався", - сказав президент Німеччини.

Він також додав, що російська агресія зміцнила обороноздатність України та згуртованість Європи.