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Президент Німеччини закликав главу Китаю вплинути на Путіна

Фото: президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 20 грудня, під час телефонної розмови німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр звернувся до президента Китаю Сі Цзіньпіна з проханням використати свій вплив на Володимира Путіна для завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Попросив Сі використати свій вплив на Росію та вплинути на Путіна в цьому сенсі", йдеться у заяві Штайнмаєра.

Німецький президент також підкреслив "спільний інтерес Китаю та Європи в припиненні війни" за умови виведення російських військ та подякував главі Китаю "за чітке неприйняття ядерних загроз з боку Росії".

Штайнмаєр

"Путін принципово прорахувався", - сказав президент Німеччини.

Він також додав, що російська агресія зміцнила обороноздатність України та згуртованість Європи.

Нагадаємо, китайський лідер Сі Цзіньпін сьогодні заявив, що затягування та ускладнення російського вторгнення в Україну не відповідають інтересам жодної зі сторін, які беруть участь у війні.

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КитайШтайнмаєрВійна Росії проти України