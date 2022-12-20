Президент Німеччини закликав главу Китаю вплинути на Путіна

Сьогодні, 20 грудня, під час телефонної розмови німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр звернувся до президента Китаю Сі Цзіньпіна з проханням використати свій вплив на Володимира Путіна для завершення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Попросив Сі використати свій вплив на Росію та вплинути на Путіна в цьому сенсі", йдеться у заяві Штайнмаєра.
Німецький президент також підкреслив "спільний інтерес Китаю та Європи в припиненні війни" за умови виведення російських військ та подякував главі Китаю "за чітке неприйняття ядерних загроз з боку Росії".
Штайнмаєр
"Путін принципово прорахувався", - сказав президент Німеччини.
Він також додав, що російська агресія зміцнила обороноздатність України та згуртованість Європи.
Нагадаємо, китайський лідер Сі Цзіньпін сьогодні заявив, що затягування та ускладнення російського вторгнення в Україну не відповідають інтересам жодної зі сторін, які беруть участь у війні.
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