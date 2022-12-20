Президент Германии призвал главу Китая повлиять на Путина

"Попросил Си использовать свое влияние на Россию и повлиять на Путина в этом смысле", говорится в заявлении Штайнмайера.

Немецкий президент также подчеркнул "общий интерес Китая и Европы в прекращении войны" при условии вывода российских войск и поблагодарил главу Китая "за четкое неприятие ядерных угроз со стороны России".

, Штайнмайер

"Путин принципиально просчитался", – сказал президент Германии.

Он также добавил, что российская агрессия укрепила обороноспособность Украины и сплоченность Европы.