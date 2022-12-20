Президент Германии призвал главу Китая повлиять на Путина

Сегодня, 20 декабря, во время телефонного разговора немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к президенту Китая Си Цзиньпину с просьбой использовать свое влияние на Владимира Путина для завершения войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .
"Попросил Си использовать свое влияние на Россию и повлиять на Путина в этом смысле", говорится в заявлении Штайнмайера.
Немецкий президент также подчеркнул "общий интерес Китая и Европы в прекращении войны" при условии вывода российских войск и поблагодарил главу Китая "за четкое неприятие ядерных угроз со стороны России".
, Штайнмайер
"Путин принципиально просчитался", – сказал президент Германии.
Он также добавил, что российская агрессия укрепила обороноспособность Украины и сплоченность Европы.
Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин сегодня заявил, что затягивание и усложнение российского вторжения в Украину не отвечают интересам ни одной из участвующих в войне сторон.
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