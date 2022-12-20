RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Германии призвал главу Китая повлиять на Путина

Фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 20 декабря, во время телефонного разговора немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к президенту Китая Си Цзиньпину с просьбой использовать свое влияние на Владимира Путина для завершения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Попросил Си использовать свое влияние на Россию и повлиять на Путина в этом смысле", говорится в заявлении Штайнмайера.

Немецкий президент также подчеркнул "общий интерес Китая и Европы в прекращении войны" при условии вывода российских войск и поблагодарил главу Китая "за четкое неприятие ядерных угроз со стороны России".

, Штайнмайер

"Путин принципиально просчитался", – сказал президент Германии.

Он также добавил, что российская агрессия укрепила обороноспособность Украины и сплоченность Европы.

Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин сегодня заявил, что затягивание и усложнение российского вторжения в Украину не отвечают интересам ни одной из участвующих в войне сторон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайШтайнмайерВойна России против Украины