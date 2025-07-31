Президент Нікарагуа сказав Путіну, що визнає окуповані території України частиною РФ

Уряд Нікарагуа визнає тимчасово окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей частиною Росії
Про це президент Нікарагуа Даніель Ортега написав у листі російському диктатору Володимиру Путіну, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву газету El 19 digital.
Від імені уряду та народу Нікарагуа ми висловлюємо нашу повну підтримку та повне визнання Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей як невід'ємної частини території Російської Федерації", - написав Ортега.
Крім того, президент Нікарагуа заявив про підтримку "героїчної битви", яку, за його словами, Росія веде проти "українського неонацизму, який підтримується НАТО". Він також висловив упевненість у перемозі РФ над "силами зла, проти гегемонічних держав, проти фашизму".
Зазначимо, в МЗС України заяву Ортеги поки не коментували.
Нагадаємо, Нікарагуа підтримує Росію і має з нею тісний контакт.
Ще у 2020 році Нікарагуа відкрила почесне консульство в окупованому Сімферополі. Після цього Верховна Рада затвердила рішення РНБО про санкції проти країни.
У липні 2021 року Нікарагуа та російська окупаційна влада Криму підписали угоду про торгово-економічне співробітництво.
Також у 2024 році російська делегації з тимчасово окупованого Криму відвідала Нікарагуа. Після цього МЗС України передало офіційну ноту протесту країні.
У Міністерстві зазначили, що подібні дії з боку Нікарагуа грубо порушили суверенітет і територіальну цілісність України, законодавство України, а також норми міжнародного права, зокрема, статут ООН.
У березні 2024 року Сполучені Штати Америки вирішили припинити постачати зброю в Нікарагуа. Це пов'язано з посиленням співпраці країни з Росією.