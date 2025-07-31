Президент Нікарагуа сказав Путіну, що визнає окуповані території України частиною РФ

Від імені уряду та народу Нікарагуа ми висловлюємо нашу повну підтримку та повне визнання Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей як невід'ємної частини території Російської Федерації", - написав Ортега.

Крім того, президент Нікарагуа заявив про підтримку "героїчної битви", яку, за його словами, Росія веде проти "українського неонацизму, який підтримується НАТО". Він також висловив упевненість у перемозі РФ над "силами зла, проти гегемонічних держав, проти фашизму".

Зазначимо, в МЗС України заяву Ортеги поки не коментували.