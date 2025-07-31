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Президент Никарагуа сказал Путину, что признает оккупированные территории Украины частью РФ

Фото: президент Никарагуа Даниэль Ортега (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Никарагуа признает временно оккупированные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей частью России

Об этом президент Никарагуа Даниэль Ортега написал в письме российскому диктатору Владимиру Путину, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную газету El 19 digital.

От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и полное признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации", - написал Ортега.

Кроме того, президент Никарагуа заявил о поддержке "героической битвы", которую, по его словам, Россия ведет против "украинского неонацизма, который поддерживается НАТО". Он также выразил уверенность в победе РФ над "силами зла, против гегемонических государств, против фашизма".

Отметим, в МИД Украины заявление Ортеги пока не комментировали.

 

Никарагуа поддерживает Россию

Напомним, Никарагуа поддерживает Россию и имеет с ней тесный контакт.

Еще в 2020 году Никарагуа открыла почетное консульство в оккупированном Симферополе. После этого Верховная Рада утвердила решение СНБО о санкциях против страны.

В июле 2021 года Никарагуа и российские оккупационные власти Крыма подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.

Также в 2024 году российская делегации из временно оккупированного Крыма посетила Никарагуа. После этого МИД Украины передало официальную ноту протеста стране.

В Министерстве отметили, что подобные действия со стороны Никарагуа грубо нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, законодательство Украины, а также нормы международного права, в частности, устав ООН.

В марте 2024 года Соединенные Штаты Америки решили прекратить поставлять оружие в Никарагуа. Это связано с усилением сотрудничества страны с Россией.

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