Президент назначил главу Госпогранслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко. Об этом говорится в указе от 13 июня, размещенном сегодня на президентском сайте.

Отметим, Дейнеко был начальником Луганского пограничного отряда до июня 2014 года. После работал в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Как сообщало РБК-Украина, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины.

Отметим, Зеленский также утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны. В него вошли первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, глава Администрации президента Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова, заместители главы АП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, а также начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Президент исключил из состава СНБО бывшего главу АП Игоря Райнина, экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-начальника Генштаба Виктора Муженко и министра информационной политики Юрия Стеця.