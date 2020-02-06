ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Президент навеки": Трамп отреагировал на провал импичмента

Новости » Политика     06.02.2020 - 09:25
"Президент навеки": Трамп отреагировал на провал импичмента
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп опубликовал ролик, в котором говорится, что он - "вечный президент"

После решения Сената об оправдании президента США Дональда Трампа по двум статьям импичмента американский лидер опубликовал ролик, в котором говорится, что он - "вечный президент". Трамп опубликовал ролик на своей странице в Twitter.

На ролике показаны четырехлетние сроки будущих президентов США: 2020, 2024, 2028 и так далее, которые ведут к надписи TRUMP 4EVA - "Трамп навсегда".

РБК-Украина писало, что Сенат оправдал президента США по первой статье импичмента "Злоупотребление властью". Кроме того, Сенат оправдал Трампа по второй статье импичмента "Препятствование работе Конгресса".

До этого Сенат провалил голосование по поводу вызова дополнительных свидетелей и документов в рамках слушаний по делу импичмента президента США. Инициативу демократов, которые начали процесс импичмента, имея большинство в Палате представителей Конгресса США, заблокировали республиканцы, которые имеют большинство в Сенате.

В конце 2019 года Палата представителей проголосовала за объявление обвинение Трампу в превышении полномочий и препятствовании расследованию Конгресса в деле об импичменте.

Отметим, сторона защиты Трампа во время слушаний по делу об импичменте американского президента в Сенате заявила, что давление на Украину является недостаточной причиной для объявления импичмента.

Сенат США оправдал Трампа по обеим статьям импичмента Сенатор-республиканец заявил, что поддержит одну из статей импичмента Трампа
Новости Украины Дональд ТрампСенатимпичмент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь