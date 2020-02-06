"Президент навеки": Трамп отреагировал на провал импичмента

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп опубликовал ролик, в котором говорится, что он - "вечный президент"

После решения Сената об оправдании президента США Дональда Трампа по двум статьям импичмента американский лидер опубликовал ролик, в котором говорится, что он - "вечный президент". Трамп опубликовал ролик на своей странице в Twitter.

На ролике показаны четырехлетние сроки будущих президентов США: 2020, 2024, 2028 и так далее, которые ведут к надписи TRUMP 4EVA - "Трамп навсегда".

РБК-Украина писало, что Сенат оправдал президента США по первой статье импичмента "Злоупотребление властью". Кроме того, Сенат оправдал Трампа по второй статье импичмента "Препятствование работе Конгресса".

До этого Сенат провалил голосование по поводу вызова дополнительных свидетелей и документов в рамках слушаний по делу импичмента президента США. Инициативу демократов, которые начали процесс импичмента, имея большинство в Палате представителей Конгресса США, заблокировали республиканцы, которые имеют большинство в Сенате.

В конце 2019 года Палата представителей проголосовала за объявление обвинение Трампу в превышении полномочий и препятствовании расследованию Конгресса в деле об импичменте.

Отметим, сторона защиты Трампа во время слушаний по делу об импичменте американского президента в Сенате заявила, что давление на Украину является недостаточной причиной для объявления импичмента.