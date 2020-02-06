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"Президент навіки": Трамп відреагував на провал імпічменту

Новини » Політика     06.02.2020 - 09:25
"Президент навіки": Трамп відреагував на провал імпічменту
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп опублікував ролик, у якому йдеться, що він - "вічний президент"

Після рішення Сенату про виправдання президента США Дональда Трампа по двох статтям імпічменту американський лідер опублікував ролик, у якому йдеться, що він - "вічний президент". Трамп опублікував ролик на своїй сторінці у Twitter.

На ролику показані чотирирічні терміни майбутніх президентів США: 2020, 2024, 2028 і так далі, які ведуть до напису TRUMP 4EVA - "Трамп назавжди".

РБК-Україна писало, що Сенат виправдав президента США за першою статтею імпічменту "Зловживання владою". Крім того, Сенат виправдав Трампа за другою статтею імпічменту "Перешкоджання роботі Конгресу".

До цього Сенат провалив голосування з приводу виклику додаткових свідків і документів у рамках слухань по справі імпічменту президента США. Ініціативу демократів, які почали процес імпічменту, маючи більшість в Палаті представників Конгресу США, заблокували республіканці, які мають більшість у Сенаті.

В кінці 2019 року Палата представників проголосувала за оголошення звинувачення Трампу в перевищенні повноважень і перешкоджанні розслідуванню Конгресу у справі про імпічмент.

Зазначимо, сторона захисту Трампа під час слухань у справі про імпічмент американського президента в Сенаті заявила, що тиск на Україну є недостатньою причиною для оголошення імпічменту.

Сенат США виправдав Трампа за обома статтями імпічменту Сенатор-республіканець заявив, що підтримає одну зі статтей імпічменту Трампа
Новини України Дональд ТрампСенатімпічмент
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