В Молдове создали комиссию по расследованию хищения более 1 млрд долларов из банков

Фото: парламент Молдовы (agepi.gov.md)

В результате хищения в 2015 обанкротились три крупнейших банка страны

Парламент Молдовы создал специальную комиссию по расследованию хищения более миллиарда долларов из банковской системы, из-за которого обанкротились три крупнейших банка страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

В состав комиссии, утвержденной на заседании молдавского парламента 10 июня, вошли по три депутата от Партии социалистов, блока ACUM и Демократической партии, ее председателем избран Александр Слусарь (ACUM).

"Тот факт, что до настоящего времени не были преданы огласке имена людей, причастных к этому хищению, является национальным позором", - заявил вице-председатель парламента Ион Чебан.

В свою очередь член комиссии от Партии социалистов Владимир Головатюк отметил, что контролирующие органы по сути ничего не сделали, чтобы вернуть украденные из банковской системы финансовые средства.

Отмечается, что деятельность комиссии рассчитана на 90 дней, после чего она должна представить парламенту и общественности соответствующий отчет.

В результате хищения из банковской системы более 1 миллиарда долларов в 2015 году обанкротились три крупнейших банка страны – Сбербанк, Социальный банк и Unibank.

Напомним, Германия, Франция, Великобритания, Польша и Швеция призвали к мирному разрешению политического кризиса в Молдове, выразив поддержку молдавскому парламенту.