UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Президент Молдовы предложила новую кандидатуру премьера

Автор: РБК-Украина

Президент Молдовы Майя Санду выдвинула нового кандидата на пост премьера. Им стал исполняющий обязанности лидера партии "Действие и Солидарность" Игорь Гросу.

Об этом сообщает NewsMaker.

Ожидается, что парламент не поддержит назначение нового кандидата на пост премьера, открыв возможность для досрочных выборов.

По словам Санду, 70% жителей Молдовы поддерживают идею проведения досрочных выборов.

Отметим, Игорь Гросу является лидером парламентской фракции и и.о. председателя партии "Действие и солидарность" (PAS). Он возглавил партию в конце 2020 года, в связи с тем, что Санду сложила свои полномочия в связи с избранием на пост президента.

В середине февраля Санду уже предлагала на пост премьер-министра кандидатуру вице-председателя партии PAS Натальи Гаврилицы. Кандидатура была отклонена парламентом, а Гаврилица заявила, что она этого добивалась, чтобы приблизить ситуацию к досрочным парламентским выборам. Для роспуска парламента необходимо, чтобы депутаты дважды отклонили кандидатуру на пост премьер-министра.

Напомним, ранее парламент Молдовы не поддержал назначение нового правительства во главе с Натальей Гаврилицей. За ее кандидатуру не проголосовал ни один депутат.

Отметим, с нового года обязанности премьера Молдовы выполняет Аурелиу Чокой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МолдоваМайя Санду
Читайте также
Молдова окончательно отказала судье Чаусу в политическом убежище
В Молдове могут ввести чрезвычайное положение на две недели из-за ситуации с COVID
Прогноз погоды