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Президент Молдови запропонувала нову кандидатуру прем'єра

Автор: РБК-Україна

Президент Молдови Майя Санду висунула нового кандидата на пост прем'єра. Ним став виконуючий обов'язки лідера партії "Дія і Солідарність" Ігор Гросу.

Про це повідомляє NewsMaker.

Очікується, що парламент не підтримає призначення нового кандидата на посаду прем'єра, відкривши можливість для дострокових виборів.

За словами Санду, 70% жителів Молдови підтримують ідею проведення дострокових виборів.

Відзначимо, Ігор Гросу є лідером парламентської фракції і в. о. голови партії "Дія і солідарність" (PAS). Він очолив партію наприкінці 2020 року, у зв'язку з тим, що Санду склала свої повноваження у зв'язку з обранням на пост президента.

У середині лютого Санду вже пропонувала на посаду прем'єр-міністра кандидатуру віце-голови партії PAS Наталії Гаврилицы. Кандидатура була відхилена парламентом, а Гаврилиця заявила, що вона цього домагалася, щоб наблизити ситуацію до дострокових парламентських виборів. Для розпуску парламенту необхідно, щоб депутати двічі відхилили кандидатуру на пост прем'єр-міністра.

Нагадаємо, раніше парламент Молдови не підтримав призначення нового уряду на чолі з Наталією Гаврилицей. За її кандидатуру не проголосував жоден депутат.

Зазначимо, з нового року обов'язки прем'єра Молдови виконує Ауреліо Чокой.

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Новини України МолдоваМая Санду
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