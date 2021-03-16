Президент Молдови запропонувала нову кандидатуру прем'єра

Очікується, що парламент не підтримає призначення нового кандидата на посаду прем'єра, відкривши можливість для дострокових виборів.

За словами Санду, 70% жителів Молдови підтримують ідею проведення дострокових виборів.

Відзначимо, Ігор Гросу є лідером парламентської фракції і в. о. голови партії "Дія і солідарність" (PAS). Він очолив партію наприкінці 2020 року, у зв'язку з тим, що Санду склала свої повноваження у зв'язку з обранням на пост президента.

У середині лютого Санду вже пропонувала на посаду прем'єр-міністра кандидатуру віце-голови партії PAS Наталії Гаврилицы. Кандидатура була відхилена парламентом, а Гаврилиця заявила, що вона цього домагалася, щоб наблизити ситуацію до дострокових парламентських виборів. Для розпуску парламенту необхідно, щоб депутати двічі відхилили кандидатуру на пост прем'єр-міністра.