Президент Молдови готова відвідати Україну з офіційним візитом

Президент Молдови Мая Санду заявила про готовність відвідати Київ. Анонсувати візит заздалегідь не будуть з міркувань безпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NewsMaker .

Під час ефіру місцевої передачі, Санду заявила, що візит до Києва входить до її планів.

"Є це у планах. Але подробиці я розповім, коли ми підтвердимо всі моменти", - заявила президент.

Речник Зеленського Сергій Никифоров, відповідаючи на запитання видання відзначив, що візити до України не анонсуються заздалегідь з міркувань безпеки.