Президент Молдови Додон виступив проти виведення військ РФ з Придністров’я

Додон заявив, що за ці 26 років вдалося встановити "мирну атмосферу"

Президент Молдови Ігор Додон висловився проти виведення військ Російської Федерації (РФ) з території невизнаної Придністровської республіки. Про це йдеться в заяві президента Молдови, присвяченої 26-й річниці "Угоди щодо принципів мирного врегулювання збройного конфлікту у Придністровському регіоні республіки Молдова".

Додон заявив, що за ці 26 років вдалося встановити "мирну атмосферу", яка створює умови "для політичного процесу переговорів".

"Звертаюсь до громадян та всіх мешканців нашої країни. При всій складності, мир - це найцінніше, що в нас є. Мир треба берегти. Мир це життя і благополуччя наших дітей, наших батьків, нас з вами. Тому, не дивлячись ні на яку критику, я буду твердо виступати за збереження миротворчої операції на берегах Дністра", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 27 травня Додон назвав заздалегідь безрезультативною ініціативу виведення військ РФ з Придністров'я. Він також назвав розмови про виведення російських військ "політичним галасом".

22 червня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про виведення російських військ з території Республіки Молдова.