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Президент Молдовы не будет договариваться с РФ о поставках газа

Автор: Артур Родивилов

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что правительство страны не будет участвовать в переговорах с "Газпромом" о поставках газа в республику. Этим должна заниматься компания "Молдовагаз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV8.

Представители "Молдовагаз" обсуждают с "Газпромом" новый договор на поставку российского газа, так как действующее соглашение истекает в конце сентября.

"Согласно закону, переговоры ведет компания "Молдовагаз". Ждем результатов. Я не думаю, что участие правительства или президента позволило бы снизить цену на газ, стоимость зависит от цен на мировом рынке", - ответила Санду.

"Газпром" и "Молдовагаз" подписали среднесрочный контракт в декабре 2006 года. Согласно предусмотренной в договоре формуле, закупочная цена на газ для Молдовы меняется с учетом динамики цен на нефтепродукты. С 2012 года контракт регулярно пролонгируется.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и лидер Молдовы Майя Санду обсудили ряд вопросов о перспективах развития отношений между странами. Также лидеры акцентировали на возвращении украинских энергетических компаний на молдавский рынок.

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МолдоваГаз