Президент Молдови пояснила, чому країні вигідно допомагати Україні з експортом зерна

Як пише видання, молдовська лідерка привітала рішення влади полегшити транзит українського зерна, попри побоювання, висловлені молдовськими фермерами.

"Якщо Україна не зможе продавати свою продукцію і в неї не буде грошей на самооборону, то в нас будуть проблеми набагато серйозніші, ніж сьогодні. Звичайно, нам потрібно подумати, як зробити так, щоб наш сектор не постраждав надто сильно, але водночас ми не можемо відвертатися від українців, яких тут бомблять щоночі, а вони щодня прокидаються, вирощують зерно та чинять опір. Своїм опором вони також захищають наш мир", - пояснила Санду.

Вона вважає, що якщо у влади та фермерів "добрі наміри", то вони зможуть знайти формулу, яка дозволить одночасно забезпечити транзит українського зерна та захистити інтереси молдавських фермерів.

Також Санду зазначила, що цього року Молдова має "добрий сільськогосподарський рік для багатьох культур" і висловила впевненість, що місцеві фермери "отримають вигоду" від своєї продукції.

"Ми, звичайно, хочемо, щоб наші фермери перемогли, і я впевнена, що вони переможуть... Але давайте не будемо втручатися, коли наші сусіди просять нас про допомогу. Це можливість допомогти їм. Інші держави допомагають їм набагато більше - фінансовою та військовою допомогою. Ось де ми можемо їм допомогти - за допомогою цих транзитних маршрутів", - резюмувала президентка.

Що передувало

Нагадаємо, що уряд Молдови 12 серпня оголосив про досягнення угоди з українською владою про зниження на 50% тарифів на залізничний транзит українських товарів через країну в період з 10 серпня по 31 грудня 2026 року.

Влада пояснила, що цей захід вигідний обом сторонам і може принести залізницям Молдови доходи у розмірі кількох млн євро доходів.

За даними уряду, Україна має намір експортувати близько 6 млн тонн товарів цього сільськогосподарського року, а Молдова прагне залучити близько 10% цього обсягу.