Президент МОК принял приглашение посетить Украину

"Томас Бах принял приглашение Владимира Зеленского посетить Украину для участия в праздничных мероприятиях по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе разговора Зеленский и Бах обменялись мнениями относительно Олимпийских игр в Токио.

"Верю, что пандемия не повредит проведению Олимпиады. Украина будет достойно представлена ​​на этом празднике спорта, который объединит весь мир", - заявил Зеленский.

Также президент рассказал Баху о ключевых элементах общенациональной программы "Здоровая Украина", внедрение которой позволит сделать спорт доступным для всех категорий населения страны.