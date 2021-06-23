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Президент МОК принял приглашение посетить Украину

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. В ходе беседы Бах принял приглашение посетить Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Томас Бах принял приглашение Владимира Зеленского посетить Украину для участия в праздничных мероприятиях по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе разговора Зеленский и Бах обменялись мнениями относительно Олимпийских игр в Токио.

"Верю, что пандемия не повредит проведению Олимпиады. Украина будет достойно представлена ​​на этом празднике спорта, который объединит весь мир", - заявил Зеленский.

Также президент рассказал Баху о ключевых элементах общенациональной программы "Здоровая Украина", внедрение которой позволит сделать спорт доступным для всех категорий населения страны.

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