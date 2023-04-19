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Президент Мексики звинуватив Пентагон у шпигунстві

Фото: президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор (twitter/Andrés Manuel)
Автор: Максим Шушко

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор звинуватив Пентагон у шпигунстві за його урядом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На тлі зростання напруженості між військово-морськими силами США та армією Мексики президент повідомив, що почне засекречувати інформацію зі збройних сил для захисту національної безпеки.

"Тепер ми збираємося захистити інформацію від ВМС і Міністерства оборони США, тому що ми є об’єктом шпигунства з боку Пентагону", - сказав Лопес Обрадор на своїй щоденній прес-конференції.

У Пентагоні зазначили, що Міністерство оборони США має міцне партнерство у сфері оборони з армією та флотом Мексики, і що організації вирішують спільні виклики, поважаючи суверенітет один одного та відповідні програми зовнішньої політики".

Раніше ми писали, в Мексиці на курорті група бойовиків влаштувала стрілянину внаслідок якої загинуло семеро людей, серед них одна дитина.

Нагадаємо, у раді національної безпеки США заявили, що оприлюднені секретні документи Пентагону можуть бути підробленими, адже вони не відображають останні розвіддані США.

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