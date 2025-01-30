Президент Мексики звернулася до Google через перейменування Мексиканської затоки

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум вважає неправильним рішення Google перейменувати Мексиканську затоку на Американську на Google Maps. Таке нововведення діятиме тільки в США.
Як повідомляє РБК-Україна, заяву Шейнбаум наводить Reuters.
Шейнбаум представила лист, адресований Google, у якому її уряд стверджує, що США не можуть в односторонньому порядку змінювати назву Мексиканської затоки, яку вони ділять із Кубою та Мексикою.
У Мексиці стверджують, що США не можуть законно змінити назву затоки, оскільки, згідно з Конвенцією ООН з морського права, суверенна територія окремої країни простягається тільки до 12 морських миль (близько 22 кілометрів) від берегової лінії.
"(Зміна назви - ред.) може відповідати тільки 12 морським милям від берегової лінії Сполучених Штатів Америки", - сказала Шейнбаум, зачитуючи лист на своїй звичайній ранковій пресконференції.
Вона уточнила, що Мексика попросила Google "розмістити на видному місці" карту Мексиканської Америки.
"Ми просимо, щоб при введенні в пошукову систему слова "Мексиканська Америка" з'являлася карта, яку ми представили", - розповіла Шейнбаум.
Нагадаємо, майже одразу після того, як Дональд Трамп офіційно став президентом США, він перейменував Мексиканську затоку на Американську.
Пізніше Google заявила про те, що на території США Мексиканська затока відображатиметься як Американська.
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