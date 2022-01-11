Президент Мексики во второй раз заболел COVID-19
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заболел на коронавирус. У него проявляются легкие симптомы болезни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Обрадора.
"Я останусь в изоляции, буду заниматься только офисной работой и буду общаться виртуально", - написал Обрадор.
Он также добавил, что представлять президента на пресс-конференциях и других мероприятиях станет министр внутренних дел республики Адан Аугусто Лопес Эрнандес. "С любовью, как всегда!", - добавил мексиканский президент.
Обрадор уже второй раз болеет COVID-19. В предыдущий раз он заразился год назад - в конце января 2021. "Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично. Мы все будем двигаться вперед", - рассказал он тогда. Год назад Обрадор поручил представлять его министру внутренних дел Ольга Санчес Кордеро.
Ранее мы писали, что Мексика получит собственную COVID-вакцину в 2022 году.