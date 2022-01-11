ru ua
Вт, 11 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Президент Мексики вдруге захворів на COVID-19

Новость на русском →
Мексика, Вівторок 11 січня 2022 04:12
Президент Мексики вдруге захворів на COVID-19 Фото: президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор (twitter.com/lopezobrador_)
Автор: Анна Полисученко

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор захворів на коронавірус. У нього проявляються легкі симптоми хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Обрадора.

"Я залишуся в ізоляції, буду займатися тільки офісною роботою і буду спілкуватися віртуально", - написав Обрадор.

Він також додав, що представляти президента на прес-конференціях та інших заходах стане міністр внутрішніх справ Республіки Адан Аугусто Лопес Ернандес. "З любов'ю, як завжди!", - додав мексиканський президент.

Обрадор вже вдруге хворіє на COVID-19. У попередній раз він заразився рік тому - в кінці січня 2021. "Симптоми легкі, але я вже лікуюся. Як завжди, я налаштований оптимістично. Ми всі будемо рухатися вперед", - розповів він тоді. Рік тому Обрадор доручив представляти його міністру внутрішніх справ Ольга Санчес Кордеро.

Раніше ми писали, що Мексика отримає власну COVID-вакцину в 2022 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мексика
NEWS
Ультиматуми Путіна. Чим закінчилися переговори США та Росії щодо "гарантій безпеки"
Ультиматуми Путіна. Чим закінчилися переговори США та Росії щодо "гарантій безпеки"
DAILY
Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року