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Президент Мексики сообщил о новых жертвах в затопленной больнице

Автор: Артур Родивилов

Число погибших пациентов в Мексиканском институте социального обеспечения (IMSS) из-за отказа системы подачи кислорода выросло до 17. Во время наводнения в IMSS находились 104 сотрудника института и 56 пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Лопеса Обрадора.

Президент Лопес Обрадор призвал жителей потенциально уязвимых перед наводнениями районов перебираться в убежища как можно скорее.

"Я глубоко опечален гибелью 17 пациентов в больнице из-за выхода из берегов реки Тула в штате Идальго. Во всей долине Мехико выпало много осадков, и дождь будет идти дальше", - написал президент.

Напомним, изначально сообщалось о 10 погибших пациентах из-за отказа системы подачи кислорода.

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