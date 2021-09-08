Президент Мексики повідомив про нові жертви в затопленій лікарні

Кількість загиблих пацієнтів в мексиканському інституті соціального забезпечення (IMSS) через відмову системи подачі кисню зросла до 17. Під час повені в IMSS перебували 104 співробітники інституту і 56 пацієнтів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Лопеса Обрадора.
Президент Лопес Обрадор закликав жителів потенційно вразливих перед повенями районів перебиратися в притулку якомога швидше.
"Я глибоко засмучений загибеллю 17 пацієнтів у лікарні через вихід з берегів річки Тула в штаті Ідальго. У всій долині Мехіко випало багато опадів, і дощ буде йти далі", - написав президент.
Нагадаємо, спочатку повідомлялося про 10 загиблих пацієнтів через відмову системи подачі кисню.