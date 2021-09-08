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Президент Мексики сообщил о новых жертвах в затопленной больнице

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Мехико, Среда 08 сентября 2021 03:57
Президент Мексики сообщил о новых жертвах в затопленной больнице Фото: число погибших из-за сбоя в подаче кислорода в больнице Мексики возросло (twitter.com/elgmx)
Автор: Артур Родивилов

Число погибших пациентов в Мексиканском институте социального обеспечения (IMSS) из-за отказа системы подачи кислорода выросло до 17. Во время наводнения в IMSS находились 104 сотрудника института и 56 пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Лопеса Обрадора.

Президент Лопес Обрадор призвал жителей потенциально уязвимых перед наводнениями районов перебираться в убежища как можно скорее.

"Я глубоко опечален гибелью 17 пациентов в больнице из-за выхода из берегов реки Тула в штате Идальго. Во всей долине Мехико выпало много осадков, и дождь будет идти дальше", - написал президент.

Напомним, изначально сообщалось о 10 погибших пациентах из-за отказа системы подачи кислорода.

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