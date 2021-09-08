ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Президент Мексики повідомив про нові жертви в затопленій лікарні

Новость на русском →
Мехіко, Середа 08 вересня 2021 03:57
Президент Мексики повідомив про нові жертви в затопленій лікарні Фото: кількість загиблих через збій в подачі кисню в лікарні Мексики зросла (twitter.com/elgmx)
Автор: Артур Родивилов

Кількість загиблих пацієнтів в мексиканському інституті соціального забезпечення (IMSS) через відмову системи подачі кисню зросла до 17. Під час повені в IMSS перебували 104 співробітники інституту і 56 пацієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Лопеса Обрадора.

Президент Лопес Обрадор закликав жителів потенційно вразливих перед повенями районів перебиратися в притулку якомога швидше.

"Я глибоко засмучений загибеллю 17 пацієнтів у лікарні через вихід з берегів річки Тула в штаті Ідальго. У всій долині Мехіко випало багато опадів, і дощ буде йти далі", - написав президент.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося про 10 загиблих пацієнтів через відмову системи подачі кисню.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Пожежа в гуртожитку Уманського університету: постраждали шестеро неповнолітніх
Пожежа в гуртожитку Уманського університету: постраждали шестеро неповнолітніх
DAILY
Кінець канікул. Як пройшов перший день Ради і чим вона займеться далі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Кінець канікул. Як пройшов перший день Ради і чим вона займеться далі