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Президент Мексики запропонував Трампу план скорочення міграції

НовиниПолітика    02.07.2018 - 23:44
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Новий президент Мексики провів з Трампом телефонну розмову

Новий президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор повідомив, що запропонував президенту США Дональду Трампу план скорочення міграції. Про це Андрес Мануель Лопес Обрадор написав у своєму Twitter.

"Мені зателефонував Дональд Трамп, ми розмовляли протягом півгодини. Я запропонував виробити всеосяжну угоду; проекти розвитку, які сприяли б створенню робочих місць в Мексиці, а разом з цим скоротили б міграцію і поліпшили безпеку", - написав він.

Лопес Обрадор також повідомив, що Трамп поставився до нього з повагою.

Крім того, співрозмовники під час зустрічі обговорили Північноамериканську угоду про вільну торгівлю та можливу окрему торговельну угоду між Мексикою і США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що по всій території Сполучених Штатів Америки (США) пройшли мітинги проти міграційної політики президента Дональда Трампа. Участь у протестах взяли десятки тисяч чоловік.

Протести пройшли у Вашингтоні, Лос-Анджелесі, Нью-Йорку та інших великих і малих містах США.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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