Президент Мексики запропонував Трампу план скорочення міграції

Новий президент Мексики провів з Трампом телефонну розмову

Новий президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор повідомив, що запропонував президенту США Дональду Трампу план скорочення міграції. Про це Андрес Мануель Лопес Обрадор написав у своєму Twitter.

"Мені зателефонував Дональд Трамп, ми розмовляли протягом півгодини. Я запропонував виробити всеосяжну угоду; проекти розвитку, які сприяли б створенню робочих місць в Мексиці, а разом з цим скоротили б міграцію і поліпшили безпеку", - написав він.

Лопес Обрадор також повідомив, що Трамп поставився до нього з повагою.

Крім того, співрозмовники під час зустрічі обговорили Північноамериканську угоду про вільну торгівлю та можливу окрему торговельну угоду між Мексикою і США.

Recibí llamada de Donald Trump y conversamos durante media hora. Le propuse explorar un acuerdo integral; de proyectos de desarrollo que generen empleos en México, y con ello, reducir la migración y mejorar la seguridad. Hubo trato respetuoso y dialogarán nuestros representantes. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 2, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що по всій території Сполучених Штатів Америки (США) пройшли мітинги проти міграційної політики президента Дональда Трампа. Участь у протестах взяли десятки тисяч чоловік.

Протести пройшли у Вашингтоні, Лос-Анджелесі, Нью-Йорку та інших великих і малих містах США.