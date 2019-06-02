Президент Мексики ожидает хороших результатов от переговоров с США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что ожидает "хороших результатов" от запланированных с Соединенными Штатами переговоров по введению пошлин на мексиканский импорт в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

При этом Обрадор не исключил, что власти Мексики ужесточат подход к решению проблем незаконной иммиграции.

На пресс-конференции в субботу в Веракрусе президент Мексики сообщил, что в среду в Вашингтон прибудет мексиканская правительственная делегация во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом.

По его словам, в ходе переговоров министр объяснит американским партнерам, что именно планируют сделать власти Мексики для решения проблемы нелегальной иммиграции.

"Главное - проинформировать власти США о том, что мы уже делаем в плане миграции, и, если в том будет необходимость, какие дополнительные меры мы предпримем, не нарушая прав человека", - заявил Обрадор.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что будет вводить пошлины на мексиканские товары в случае, если Мексика не наведет порядок на границе.