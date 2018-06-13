Президент Македони отказался подписать документ о переименовании страны

Президент Македонии сказал, что договоренность с Грецией не соответствует Конституции Республики

Президент Македонии Георге Иванов заявил, что не будет подписывать соглашение с Грецией о переименовании Бывшей Югославской Республики Македония в "Республика Северная Македония". Об этом президент страны сказал в телевизионном обращении к соотечественникам, передает Kurir.

По словам президента Македонии, заключение договора с Грецией о названии страны является личным решением премьер-министра Зорана Заева и министра иностранных дел Никола Димитрова.

Также Иванов сказал, что договоренность не соответствует Конституции Македонии и ее законам, "наносит ущерб стране и является непрозрачной".

"Возможное будущее вступление в Евросоюз и НАТО не может быть оправданием для заключения такого договора", - подчеркнул президент.

Он также добавил, что его позиция окончательна и что он не отступит от нее "под каким-либо давлением или угрозами".

Напомним, во вторник, 12 июня, стало известно, что власти Македонии и Греции договорились об изменении названия Республика Македония. Вскоре глава МИД Украины Павел Климкин поздравил Грецию и Республику Македония с достижением договоренности о новом названии республики.