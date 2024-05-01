Президент має виконувати свої функції до завершення війни, - Кличко

"Багато маніпуляцій зараз щодо цього питання (легітимності президента Володимира Зеленського після 20 травня 2024 року, - ред.), але вважаю їх небезпечними, коли в країні війна. Бо президент як Верховний головнокомандувач ухвалює рішення, несе відповідальність за управління державою й її захист та оборону. Тому, на мою думку, має виконувати ці функції до завершення війни. Але я не юрист. Це - моя думка", - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва також скептично оцінив можливість проведення демократичних виборів під час війни.

"Під час війни як ви уявляєте проведення демократичних виборів на всій території України?" - наголосив Віталій Кличко.