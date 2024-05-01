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Президент должен выполнять свои функции до завершения войны, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины должен выполнять свои функции до завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в эфире телеканала "Киев".

"Многие манипуляции сейчас по этому вопросу (легитимности президента Владимира Зеленского после 20 мая 2024 года, - ред.), но считаю их опасными, когда в стране война. Потому что президент как Верховный главнокомандующий принимает решение, несет ответственность за управление государством и его защиту и оборону. Поэтому, по моему мнению, должен выполнять эти функции до завершения войны. Но я не юрист.

Мэр Киева также скептически оценил возможность проведения демократических выборов во время войны.

"Во время войны как вы представляете проведение демократических выборов на всей территории Украины?" - подчеркнул Виталий Кличко.

 

 

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Виталий Кличко