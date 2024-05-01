Президент должен выполнять свои функции до завершения войны, - Кличко

"Многие манипуляции сейчас по этому вопросу (легитимности президента Владимира Зеленского после 20 мая 2024 года, - ред.), но считаю их опасными, когда в стране война. Потому что президент как Верховный главнокомандующий принимает решение, несет ответственность за управление государством и его защиту и оборону. Поэтому, по моему мнению, должен выполнять эти функции до завершения войны. Но я не юрист.

Мэр Киева также скептически оценил возможность проведения демократических выборов во время войны.

"Во время войны как вы представляете проведение демократических выборов на всей территории Украины?" - подчеркнул Виталий Кличко.