Президент Литвы призвал власть в Украине продолжать курс на ЕС и НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа по случаю второй годовщины изменений в Конституцию Украины призвал власть продолжать европейскую и евроатлантическую интеграцию, которая была закреплена в Основном законе.
Об этом президент Литвы написал Twitter.
"Два года назад украинский парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию, определив присоединение к ЕС и НАТО стратегическими целями. Это историческое решение закрепило геополитический выбор Украины. Литва поддерживает усилия Украины", - написал президент Литвы.
Он также призвал Украину оставаться сильными на этом пути.
Напомним, 7 февраля 2019 года Верховная рада приняла инициированный пятым президентом Петром Порошенко ЗУ "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)".
За это решение тогда проголосовали 334 народных депутата.
В свою очередь, Порошенко в своем видеообращении по случаю второй годовщины изменений в Конституцию подчеркнул, что только в ЕС и Североатлантическом альянсе Украина сможет получить гарантии независимости, мира и благополучия.