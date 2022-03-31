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Президент Литвы призвал Европу отказаться от российского газа и нефти

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Европу отказаться от российского газа и нефти, поскольку, по его словам, именно деньги, уплаченные за эти энергоресурсы, используются кремлевским режимом для ведения войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Россия и Беларусь должны быть привлечены к ответственности за жестокие военные преступления, совершенные их режимом. Европа должна прекратить покупать российский газ и нефть, потому что именно на деньги, выплачиваемые им Европой, кремлевский режим финансирует безжалостное разрушение украинских городов и нападения на гражданское население", - заявил президент Литвы.

Науседа подчеркнул, что пятый пакет санкций должен нанести максимальный удар по кремлевскому режиму.

"Пятый пакет санкций должен нанести максимальный удар по кремлевскому режиму. Мы больше не можем скупиться и ждать, потому что преступники должны ощутить последствия своих действий здесь и сейчас", - пояснил он.

По его словам, шантаж Кремля в отношении Европы с целью прекращения импорта газа может стать для Европы шансом стать независимой от российских источников энергии.

"Мы должны были сделать это гораздо раньше, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда", - добавил Науседа.

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