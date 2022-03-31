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Президент Литви закликав Європу відмовитися від російського газу і нафти

Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Литви Гітанас Науседа закликає Європу відмовитися від російського газу і нафти, оскільки, за його словами, саме гроші, сплачені за ці енергоресурси, використовуються кремлівським режимом для ведення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Росія і Білорусь повинні бути притягнуті до відповідальності за жорстокі військові злочини, вчинені їх режимом. Європа повинна припинити купувати російський газ і нафту, тому що саме на гроші, що виплачуються їм Європою, кремлівський режим фінансує безжальне руйнування українських міст і напади на цивільне населення", - заявив президент Литви.

Науседа підкреслив, що п'ятий пакет санкцій повинен завдати максимального удару по кремлівському режиму.

"П'ятий пакет санкцій повинен завдати максимального удару по кремлівському режиму. Ми більше не можемо скупитися і чекати, тому що злочинці повинні відчути наслідки своїх дій тут і зараз", - пояснив він.

За його словами, шантаж Кремля щодо Європи з метою припинення імпорту газу може стати для Європи шансом стати незалежною від російських джерел енергії.

"Ми повинні були зробити це набагато раніше, але, як кажуть, Краще пізно, ніж ніколи", - додав Науседа.

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