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Президент Литвы посетит Украину до конца года

Автор: Андрей Козловский

Посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас сообщил, что президент Литвы Гитанас Науседа должен прибыть в Украину с рабочим визитом. Он запланирован на конец 2020 года.

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Об этом Вальдемарас Сарапинас рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Науседа с визитом в Украину должен прибыть в конце этого года. Надеемся, что пандемия COVID-19 не помешает встрече президентов наших стран в Киеве", - сказал он.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует приехать с рабочим визитом в Украину.

Кроме того, президент Международного комитета Красного Креста Петер Мауэр планирует посетить оккупированную территорию Донбасса.

Также РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский в октябре прибыл в Турцию. Тогда он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, где они подписали ряд двусторонних документов.

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