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Президент Литви відвідає Україну до кінця року

Автор: Андрій Козловський

Посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас повідомив, що президент Литви Гітанас Науседа має прибути в Україну з робочим візитом. Він запланований на кінець 2020 року.

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Про це Вальдемарас Сарапінас розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Науседа з візитом в Україну має прибути наприкінці цього року. Сподіваємося, що пандемія COVID-19 не завадить зустрічі президентів наших країн у Києві", - сказав він.

Нагадаємо, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська планує приїхати з робочим візитом до України.

Крім того, президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Мауер планує відвідати окуповану територію Донбасу.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський у жовтні прибув до Туреччини. Тоді він зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, де вони підписали низку двосторонніх документів.

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