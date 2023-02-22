Президент Литви закликав Байдена розмістити додаткову військову техніку в країнах Балтії

Президент Литви Гітанас Науседа закликав лідера США Джо Байдена вимагати від НАТО розміщення додаткової військової техніки, зокрема HIMARS та ударних вертольотів, у країнах Балтії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Я говорив про розгортання так званих критично важливих засобів - це системи спостереження за повітряним простором, ударні вертольоти, артсистеми HIMARS. Ми навряд чи можемо дозволити собі їх придбати, але їх могли б розмістити союзники в країнах Балтії на ротаційній основі", - заявив Науседа.
Він звернувся з цим проханням під час зустрічі у Варшаві між Байденом і лідерами країн східного флангу НАТО.
Литовський президент додав, що в межах зустрічі "Бухарестської дев'ятки" деякі з лідерів обговорювали перспективу того, що після липневого саміту НАТО у Вільнюсі Україна буде "на кілька кроків ближче" до набуття членства в Альянсі.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у середу, 22 лютого, президент США Джо Байден під час зустрічі з лідерами держав "Бухарестської дев'ятки" обговорив подальшу підтримку України.
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