Президент Литви не виключає можливого нападу Росії через кілька років

Президент Литви допустив можливий напад Росії на країни Європи до 2030 року.

"Це саме те основне припущення, яке ми зробили в Литві, тому що ми маємо дуже амбітну мету створити національний підрозділ, повністю оснастити його для створення всієї необхідної інфраструктури до 2030 року", - сказав він.

За його словами, якщо сценарій буде таким, то є ще близько чотирьох-п'яти років для підготовки до нового акту російської агресії.

"Якщо санкції будуть скасовані, ми маємо ще менший термін, щоб підготуватися до наступного етапу агресії. Отже, ситуація серйозна, але я думаю, що у нас є всі засоби, щоб впоратися, прийняти рішення та підготуватися до наступного етапу агресії", - заявив Науседа.