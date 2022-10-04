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Президент Литви - Ілону Маску про "формулу миру": Коли хтось краде колеса Tesla, це не робить його їхнім власником

Фото: Президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на запропоновану керівником Tesla Ілоном Маском "формулу миру" Росії та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter литовського лідера.

"Дорогий Ілоне Маск, коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Тесли, це не робить його законним власником автомобіля або коліс. Хоча він стверджує, що вони разом проголосували за це", - написав Науседа.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у відповідь на ініціативу Ілона Маска вирішив створити власне опитування в Twitter.

Глава держави запитав: "Який Ілон Маск користувачам подобається більше: що підтримує Україну чи Росію?".

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ЛитваИлон МаскВійна Росії проти України