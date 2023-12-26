Президент Литви допустив імовірність агресії РФ проти НАТО

"Це залежатиме від сценарію війни в Україні. Якщо Росії не вдасться повернути все на свою користь, то, звісно ж, вона застрягне там надовго і не зможе воювати на кількох фронтах", - зауважив Науседа.

Він допустив і зворотний сценарій - російську агресію у випадку бездіяльності, зауваживши, що він реальний, якщо Захід відмовить у підтримці України.

"Так, тоді може статися так, але ймовірність такого сценарію невелика", - зазначив він, коментуючи розмови про загрозу для НАТО з боку Росії.

За словами Науседи, "ні в кого немає відповіді на питання, коли поведінка Росії може змінитися, і коли вона кине свій погляд у бік НАТО".