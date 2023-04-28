Президент Литви домовився з Шольцем про розгортання німецьких військ в країні

Німеччина може розмістити у Литві додаткові військової сили. Мова йде про розгортання однієї бригади.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Відповідну заяву Науседа зробив у Берліні після переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Ми погодилися, що процес має бути поступовим, що Німеччина бере на себе зобов’язання збільшити свою військову присутність у Литві залежно від наших кроків щодо реалізації інфраструктури", - сказав він.

Лідер Литви зазначив, що йдеться про поступове розгортання німецької бригади у країні. Процес повинен бути завершений до 2026 року.

Варто зазначити, що лідери обох країн торік у Вільнюсі домовилися про розміщення в Литві бригади німецьких солдатів. Проте погляди Науседи та Шольца відрізняються щодо масштабів цієї операції.

Литва прагне, аби німецькі війська були постійно розгорнуті в країні, але наразі функціонує лише штаб частини. У Берліні заявили, що вказана бригада буде частково розміщена у Литві, а решта військ - у Німеччині.

Нагадаємо, раніше у Литві заявили, що протягом 10 років направлять на купівлю озброєння 3 млрд євро.

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