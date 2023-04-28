Президент Литвы договорился с Шольцем о развертывании немецких войск в стране

Германия может разместить в Литве дополнительные военные силы. Речь идет о развертывании одной бригады.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Соответствующее заявление Науседа сделал в Берлине после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Мы согласились, что процесс должен быть постепенным, что Германия обязуется увеличить свое военное присутствие в Литве в зависимости от наших шагов по реализации инфраструктуры", - сказал он.

Лидер Литвы отметил, что речь идет о постепенном развертывании немецкой бригады в стране. Процесс должен быть завершен к 2026 году.

Следует отметить, что лидеры обеих стран в Вильнюсе в прошлом году договорились о размещении в Литве бригады немецких солдат. Однако взгляды Науседы и Шольца отличаются по масштабам этой операции.

Литва стремится к тому, чтобы немецкие войска были постоянно развернуты в стране, но сейчас функционирует только штаб части. В Берлине заявили, что указанная бригада будет частично размещена в Литве, а остальные войска - в Германии.

Напомним, ранее в Литве заявили, что в течение 10 лет направят на покупку вооружения 3 млрд евро.

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