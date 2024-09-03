Президент Латвії закликав зняти для України обмеження на використання всіх видів зброї

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс після російського удару по Полтаві сьогодні, 3 вересня, закликав зняти обмеження на використання українськими військами всіх видів зброї проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Латвії у соцмережі Х.
Рінкевичс, коментуючи сьогоднішній удар Росії по Полтаві, зазначив, що дозвіл на далекобійні удари не означатиме ескалацію, а натомість допоможе зберегти життя цивільного населення.
"Ще раз: обмеження для України на застосування усієї зброї проти Росії мають бути скасовані. Це не про ескалацію, а про життя невинних людей", - наголосив латвійський президент.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 3 вересня, російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по навчальному центру у місті Полтава.
Внаслідок атаки було частково зруйновано Інститут зв'язку. Також відомо про 271 постраждалого та понад 50 загиблих.
Всі деталі російського удару по Полтаві - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.