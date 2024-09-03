Президент Латвії закликав зняти для України обмеження на використання всіх видів зброї

Рінкевичс, коментуючи сьогоднішній удар Росії по Полтаві, зазначив, що дозвіл на далекобійні удари не означатиме ескалацію, а натомість допоможе зберегти життя цивільного населення.

"Ще раз: обмеження для України на застосування усієї зброї проти Росії мають бути скасовані. Це не про ескалацію, а про життя невинних людей", - наголосив латвійський президент.