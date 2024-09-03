UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Президент Латвії закликав зняти для України обмеження на використання всіх видів зброї

Фото: президент Латвії Едгарс Рінкевичс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс після російського удару по Полтаві сьогодні, 3 вересня, закликав зняти обмеження на використання українськими військами всіх видів зброї проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Латвії у соцмережі Х.

Рінкевичс, коментуючи сьогоднішній удар Росії по Полтаві, зазначив, що дозвіл на далекобійні удари не означатиме ескалацію, а натомість допоможе зберегти життя цивільного населення.

"Ще раз: обмеження для України на застосування усієї зброї проти Росії мають бути скасовані. Це не про ескалацію, а про життя невинних людей", - наголосив латвійський президент.

Удар РФ по Полтаві

Нагадаємо, сьогодні вранці, 3 вересня, російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по навчальному центру у місті Полтава.

Внаслідок атаки було частково зруйновано Інститут зв'язку. Також відомо про 271 постраждалого та понад 50 загиблих.

Всі деталі російського удару по Полтаві - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛатвіяВійна в Україні