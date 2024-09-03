Президент Латвии призвал снять для Украины ограничения на использование всех видов оружия

Ринкевичс, комментируя сегодняшний удар России по Полтаве, отметил, что разрешение на дальнобойные удары не будет означать эскалацию, а поможет сохранить жизнь гражданского населения.

"Еще раз: ограничения для Украины на применение всего оружия против России должны быть отменены. Это не об эскалации, а о жизни невинных людей", - подчеркнул латвийский президент.