RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Латвии призвал снять для Украины ограничения на использование всех видов оружия

Фото: президент Латвии Эдгарс Ринкевичс (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после российского удара по Полтаве сегодня, 3 сентября, призвал снять ограничения на использование украинскими войсками всех видов оружия против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Латвии в соцсети Х.

Ринкевичс, комментируя сегодняшний удар России по Полтаве, отметил, что разрешение на дальнобойные удары не будет означать эскалацию, а поможет сохранить жизнь гражданского населения.

"Еще раз: ограничения для Украины на применение всего оружия против России должны быть отменены. Это не об эскалации, а о жизни невинных людей", - подчеркнул латвийский президент.

Удар РФ по Полтаве

Напомним, сегодня утром, 3 сентября, российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами по учебному центру в городе Полтава.

В результате атаки был частично разрушен Институт связи. Также известно о 271 пострадавшем и более 50 погибших.

Все детали российского удара по Полтаве - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛатвияВойна в Украине