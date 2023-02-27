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Президент Латвії про вступ України до ЄС: шлях неминучий, але буде тернистим

Фото: президент Латвії Егілс Левітс (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Шлях України до Європейського союзу неминучий, хоча він, ймовірно, буде тернистим.

Про це заявив президент Латвії Егілс Левітс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Radio Free Europe / Radio Liberty.

Він підкреслив, що для вступу до ЄС існують певні реформи, які має провести Україна.

"І ці реформи потребують часу. Наприклад, у Латвії ми були залучені в цей процес протягом семи років від початку процесу вступу до ЄС. Цей процес можна прискорити. Однак це може бути складніше в період війни", - заявив Левітс.

Він додав, що не може передбачити терміни вступу України до ЄС, але в країн-членів блоку є серйозне бажання, щоб це сталося якомога швидше.

"Звичайно, Україна зараз зосереджена на війні, але водночас вони вже проводять реформи. Тому я б сказав, що це буде не скоро, але не в найближчий рік", - заявив президент Латвії.

При цьому він вважає, що дискусія про вступ України до НАТО відновиться після війни.

"Я дійсно бачу Україну членом НАТО, тому що, як ви правильно сказали, у неї буде одна з найкращих армій у світі, і це буде реальний внесок у силу НАТО", - заявив Левітс.

Нагадаємо, раніше голова комітету із закордонних справ у Бундестазі Міхаель Рот заявив, що якнайшвидший вступ до ЄС не був би актом милосердя для України, це насамперед відповідає інтересам Євросоюзу.

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