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У Бундестазі закликали надати Україні якнайшвидший доступ до внутрішнього ринку ЄС

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Берлін, Четвер 23 лютого 2023 19:19
У Бундестазі закликали надати Україні якнайшвидший доступ до внутрішнього ринку ЄС Фото: голова комітету із закордонних справ у Бундестазі Міхаель Рот (flickr.com/finnishgovernment)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський Союз має надати Україні якнайшвидший доступ до внутрішнього ринку ЄС.

Про це заявив голова комітету із закордонних справ у Бундестазі Міхаель Рот, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

"Україна заслуговує на реалістичну і чесну дорожню карту до повного членства в ЄС, що включає конкретні кроки з реформування, а також такі стимули, як швидкий доступ до єдиного ринку", - заявив він.

При цьому політик наголосив, що якнайшвидший вступ до ЄС не був би актом милосердя для України, це насамперед відповідає інтересам Євросоюзу.

Водночас він додав, що переговори України про вступ до ЄС мають розпочатися не пізніше за початок 2024 року і вестися з великим прагненням і серйозністю всіма залученими сторонами.

"Надто довго ми ігнорували стратегічне значення України для стабільності Східної Європи та європейської архітектури безпеки", - заявив Рот.

Раніше повідомлялося, що Україна розраховує на значний прогрес в інтеграції у внутрішній ринок ЄС.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе стати повноцінним членом Європейського союзу через два роки, проте вступ до НАТО відбудеться вже після перемоги у війні.

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