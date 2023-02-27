Президент Латвії про вступ України до ЄС: шлях неминучий, але буде тернистим

Шлях України до Європейського союзу неминучий, хоча він, ймовірно, буде тернистим.

Він підкреслив, що для вступу до ЄС існують певні реформи, які має провести Україна.

"І ці реформи потребують часу. Наприклад, у Латвії ми були залучені в цей процес протягом семи років від початку процесу вступу до ЄС. Цей процес можна прискорити. Однак це може бути складніше в період війни", - заявив Левітс.

Він додав, що не може передбачити терміни вступу України до ЄС, але в країн-членів блоку є серйозне бажання, щоб це сталося якомога швидше.

"Звичайно, Україна зараз зосереджена на війні, але водночас вони вже проводять реформи. Тому я б сказав, що це буде не скоро, але не в найближчий рік", - заявив президент Латвії.

При цьому він вважає, що дискусія про вступ України до НАТО відновиться після війни.

"Я дійсно бачу Україну членом НАТО, тому що, як ви правильно сказали, у неї буде одна з найкращих армій у світі, і це буде реальний внесок у силу НАТО", - заявив Левітс.

Нагадаємо, раніше голова комітету із закордонних справ у Бундестазі Міхаель Рот заявив, що якнайшвидший вступ до ЄС не був би актом милосердя для України, це насамперед відповідає інтересам Євросоюзу.

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