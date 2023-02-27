Президент Латвии о вступлении Украины в ЕС: путь неизбежен, но будет тернист

Путь Украины в Европейский союз неизбежен, хотя он, вероятно, будет тернист.

Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Radio Free Europe / Radio Liberty.

Он подчеркнул, что для вступления в ЕС существуют определенные реформы, которые должна провести Украина.

"И эти реформы требуют времени. Например, в Латвии мы были вовлечены в этот процесс в течение семи лет с начала процесса вступления в ЕС. Этот процесс можно ускорить. Однако это может быть сложнее в период войны", - заявил Левитс.

Он добавил, что не может предсказать сроки вступления Украины в ЕС, но у стран-членов блока есть серьезное желание, чтобы это произошло как можно скорее.

"Конечно, Украина сейчас сосредоточена на войне, но в то же время они уже проводят реформы. Поэтому я бы сказал, что это будет не скоро, но не в ближайший год", - заявил президент Латвии.

При этом он считает, что дискуссия о вступлении Украины в НАТО возобновится после войны.

"Я действительно вижу Украину членом НАТО, потому что, как вы правильно сказали, у нее будет одна из лучших армий в мире, и это будет реальный вклад в силу НАТО", - заявил Левитс.

Напомним, ранее глава комитета по иностранным делам в Бундестаге Михаэль Рот заявил, что скорейшее вступление в ЕС не было бы актом милосердия для Украины, это прежде всего отвечает интересам Евросоюза.

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